Ghid comun OMS și UNICEF privind importanța igienei mâinilor

Cu ocazia Zilei Mondiale a Spălării Mâinilor, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și UNICEF au lansat primele Linii directoare globale privind igiena mâinilor în cadrul comunității, un set de recomandări menite să sprijine guvernele și practicienii în promovarea igienei eficiente în afara mediului medical – în gospodării, spații publice și instituții.

Noile ghiduri definesc igiena mâinilor ca un bun public și o responsabilitate guvernamentală, oferind acțiuni concrete pentru a asigura accesul durabil la servicii sigure și eficiente. Implementarea acestor măsuri ar putea reduce semnificativ bolile diareice, infecțiile respiratorii acute și alte afecțiuni prevenibile, consolidând sănătatea publică și pregătirea pentru urgențe, precum focarele de holeră.

Potrivit datelor OMS și UNICEF, 1,7 miliarde de oameni nu dispuneau în 2024 de servicii de bază pentru igiena mâinilor la domiciliu, dintre care 611 milioane nu aveau deloc facilități. Pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru anul 2030, ritmul progresului trebuie cel puțin dublat la nivel global, iar în țările cel mai puțin dezvoltate chiar accelerat de până la 11 ori.

„Mâinile curate salvează vieți, dar rezultatele la scară largă necesită politici, finanțare și responsabilitate”, a declarat Dr. Ruediger Krech, director interimar al Departamentului pentru Mediu, Schimbări Climatice, One Health & Migration din cadrul OMS. „Aceste ghiduri ajută țările să depășească proiectele fragmentate și să se orienteze către sisteme conduse de guvern, care fac din săpun, apă și condiții propice igienei zilnice a mâinilor norma.”

La rândul său, Cecilia Scharp, directoarea echipei Apă, Salubritate și Igienă (WASH) din cadrul UNICEF, a subliniat importanța accesului egal la igienă: „Copiii și tinerii plătesc cel mai mare preț atunci când igiena de bază este inaccesibilă. Aceste îndrumări oferă măsuri practice pentru a asigura facilități acolo unde este nevoie – în case, școli, piețe și centre de transport – astfel încât fiecare copil să poată învăța, să se joace și să se dezvolte cu demnitate.”

OMS și UNICEF atrag atenția că investițiile în igiena mâinilor rămân printre cele mai rentabile intervenții în sănătate, reducând diareea cu 30% și infecțiile respiratorii acute cu 17%, cu beneficii semnificative și măsurabile pentru sănătatea publică la nivel global.