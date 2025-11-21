Omul de afaceri Gigi Becali a suferit recent o intervenție chirurgicală, la coloana cervicală. Intervenția a fost realizată de bine cunoscutul medic din Constanța, prof. dr. Ștefan Mindea.

Gigi Becali, operat minim invaziv

Potrivit informațiilor, intervenția s-a realizat în 30 de minute, iar în prezent Gigi Becali este în stare stabilă și în proces de recuperare. Renumitul medic Ștefan Mindea a folosit o tehnică ultra minim invazivă, intervenția permițându-i pacientului o recuperare rapidă și completă.

„În cazul domnului Becali, vorbim de o afectare cervicală care necesita o abordare promptă și precisă. Am folosit o tehnică ultra minim invazivă pentru a reduce riscurile și pentru a-i permite o recuperare cât mai rapidă și mai completă. Evoluția imediat postoperatorie este foarte bună, iar cu respectarea indicațiilor medicale, ne așteptăm la o recuperare completă.” declară prof. dr. Ștefan Mindea, neurochirurg

În momentul de față, specialistul care l-a operat pe Gigi Becali susțin că recuperarea sa decurge normal. După operație, el va intra într-un program complet de recuperare.

Cine este medicul care l-a operat pe Gigi Becali

Cu o carieră apreciată în Statele Unite ale Americii, prof. dr. Ștefan Mindea este unul dintre cei mai reputați neurochirurgi români. Medicul a condus departamentele de neurochirurgie spinală și neuro-oncologie. Totodată, prof. dr. Ștefan Mindea se bucură de recunoaștere internațională pentru contribuțiile sale la dezvoltarea tehnicilor ultra minim invazive în chirurgia coloanei.Din 2015 , medicul Ștefan Mindea s-a întors în România pentru a dezvolta programe avansate de neurochirurgie, operând atât în București, cât și la Constanța.

Detalii despre clinica sa din Constanța

Prof. dr. Ștefan Mindea conduce în Constanța Centrul de Excelență în Chirurgia Coloanei Vertebrale – American Neurosurgery Institute (ANSI) una dintre cele mai moderne clinici specializate în patologia spinală din estul Europei.

Centrul dispune de:

⁠ ⁠tehnologie de ultimă generație pentru diagnostic (RMN, CT, imagistică avansată),

⁠ ⁠bloc operator dedicat procedurilor ultra minim invazive,

⁠ ⁠echipă multidisciplinară cu specialiști în neurochirurgie, neurologie, radiologie și recuperare medicală,

⁠ ⁠programe de recuperare personalizate după efectuarea operaților.

Clinica este cunoscută pentru rata ridicată de succes în intervențiile pe coloană și pentru abordarea “fără bisturiu” – intervenții cu incizii reduse, durere minimă și revenire rapidă la activitățile normale.