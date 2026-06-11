Grad de execuţie de peste 32% la noul Spital Clinic de Urgenţă ”Prof. Dr. Dimitrie Gerota”

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Lucrările la noul Spital Clinic de Urgenţă ”Prof. Dr. Dimitrie Gerota” au ajuns la un stadiu de execuţie de peste 32%, potrivit unui anunț public al Ministerului Afacerilor Interne.

Unitatea va avea 490 de paturi, 10 săli de operaţie şi va integra tehnologii de ultimă generaţie, precum sisteme de dezinfecţie cu ultraviolete, laboratoare şi farmacii robotizate, precum şi un sistem pneumatic inteligent pentru transportul medicamentelor şi al probelor biologice în interiorul clădirii.

“Cu un grad de execuţie de peste 32%, noul Spital Clinic de Urgenţă «Prof. Dr. Dimitrie Gerota» prinde contur ca unul dintre cele mai moderne şi ambiţioase proiecte de infrastructură medicală din România. Dezvoltat de Ministerul Afacerilor Interne ca investiţie strategică pentru consolidarea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă, viitorul complex medical va integra tehnologii de ultimă generaţie, standarde avansate de siguranţă şi soluţii sustenabile, contribuind la creşterea rezilienţei infrastructurilor critice şi la îmbunătăţirea serviciilor oferite cetăţenilor”, potrivit MAI.

Investiția se ridică la peste 2 miliarde de lei.

Categorii: Exclusiv
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