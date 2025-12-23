Grav accident pe A7 Focșani-Adjud. Patru persoane sunt la spital

Centrul Infotrafic al Poliției Române informează că pe A7 Focșani – Adjud, deschisă traficului rutier în această dimineață, s-a produs primul accident rutier. Din informațiile oferite, patru persoane au fost transportate la spital.

Accidentul s-a produs în zona kilometrului 180, în apropiere de Adjud, județul Vrancea. În evenimentul rutier au fost implicate un autoturism, o autoutilitară și un camion. La fața locului intervin pompierii din Adjud, dar și paramedicii SMURD, precum și două echipaje ale SAJ Vrancea.

”În urma accidentului au rezultat 4 victime conştiente, neîncarcerate, acestea fiind preluate şi transportate la spital de echipajele medicale prezente la faţa locului”, a precizat ISU Vrancea.

Din cauza accidentului rutier, traficul este oprit pe benzile sensului de mers Focșani – Adjud. Traficul este deviat pe DN2, pe ruta ocolitoare Pufești – Adjud.

În lungime de 50 de kilometri, noul tronson al autostrăzii Focșani – Adjud a fost deschis în această dimineață. Șoseaua permite circulația neîntreruptă de la București și până la Adjud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

