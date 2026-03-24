Grup interinstituţional de monitorizare şi control pentru disponibilitatea medicamentelor

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În cadrul Ministerului Sănătății va funcționa un grup dedicat monitorizării și controlului pentru disponibilitatea medicamentului. Rolul acestei structuri va fi acela de a monitoriza zilnic stocurile și prețurile produselor farmaceutice.

„În contextul internaţional actual, marcat de instabilitate în Orientul Mijlociu şi de presiuni reale asupra economiei, am decis constituirea la nivelul Ministerului Sǎnǎtǎţii a unui grup interinstituţional de monitorizare şi control pentru disponibilitatea medicamentelor în România. Nu vorbim despre o criză în acest moment, dar ar fi iresponsabil să ignorăm semnalele din piaţă şi evoluţiile externe. Experienţa ultimilor ani ne-a arătat clar că reacţia târzie costă – în accesul pacienţilor la tratament şi în stabilitatea sistemului” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Rolul grupului este de a monitoriza zilnic stocurile și consumul de medicamente, mai ales în cazul produselor cu risc de discontinuitate.

„În paralel, urmărim evoluţia preţurilor, inclusiv impactul costurilor logistice şi al carburanţilor, pentru a putea interveni din timp acolo unde apar vulnerabilităţi. Acest grup tehnic funcţionează pe baza unei abordări coordonate şi are un obiectiv clar: anticiparea riscurilor şi intervenţia timpurie, nu reacţia întârziată” a mai spus Alexandru Rogobete.

Categorii: Exclusiv
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