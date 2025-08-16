Haos în rândul atletelor din lumea întreagă care trebuie să demonstreze, cu teste genetice, că sunt biologic femei

Federația Internațională de Atletism (World Atheltics) a introdus o serie de teste genetice pentru sportive pentru a se asigura că acestea sunt persoane biologic feminine și nu au avantajele oferite de cromozomul Y, specific bărbaților. Multe federații naționale de atletism se confruntă cu probleme din cauza acestor teste, iar în unele cazuri efectuarea lor este interzisă de legislația națională.

Aceste reglementări vor intra în vigoare începând cu 1 septembrie, rezultatele acestor teste urmând a fi prezentate la Campionatele Mondiale de Atletism, care se desfășoară între 13 și 21 septembrie 2025, la Tokyo, în Japonia.

Decizia ca atletele care participă la Campionatul Mondial de Atletism să demonstreze, cu teste genetice, că sunt biologic femei, a fost luată de Federația Internațională de Atletism la sfârșitul lunii martie 2025.

Măsura a fost luată pentru a înăspri regulile privind participarea la aceste competiții a sportivilior transgender și a celor cu dezvoltare sexuală atipică.

Cu doi ani în urmă, Federația Internațională de Atletism a interzis sportivilor transgender care au trecut prin pubertatra masculină să concureze în competiții internaționale.

Haos în cadrul federațiilor participante

Așa cum am precizat deja, termenul limită pentru prezentarea testelor de către toate delegațiile participante este 1 septembrie 2025. Mulți reprezentanți ai sportivelor care vor să concureze la această competiție mondială întâmpină deja probleme.

În cazul sportivelor care fac parte din lotul Canadei s-a descoperit faptul că testele genetice nu corespund cerințelor impuse de Federația Internațională de Atletism.

Probleme sunt și în lotul de sportive al Franței. Atletele caută soluții pentru efectuarea acestui tip de teste genetice în afara granițelor țării, după ce Ministerul Sănătății și Ministerul Sportului din Hexagon au precizat că testele sunt ilegale pe teritoriul acestui stat.

„Astfel de teste sunt interzise de Legea franceză a bioteticii adoptată în anul 1994”, potrivit unui comunicat al Federației Franceze de Atletism.

SURSA:

https://www.japantimes.co.jp/sports/2025/08/16/more-sports/gene-tests-world-athletics/