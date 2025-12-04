Ianuarie, vârful sezonului gripal în România

Ianuarie este considerată de medici epidemiologi drept luna în care se înregistrează un vârf al cazurilor de gripă.

„Debutul de sezon gripal noi îl declarăm când există o rată de pozitivitate de minimum 10% în raport cu numărul de probe respiratorii investigate într-o săptămână anume, pentru un anumit tip, deci pozitivitate pentru un anumit tip şi subtip de virus gripal. Vârful de incidenţă se înregistrează, de obicei, undeva la începutul lunii februarie. În acest an, fiindcă se anunţă un debut timpuriu de sezon gripal, este posibil să se deplaseze şi acest vârf către luna ianuarie, nu ştim încă, gripa în mod particular, bolile infecţioase, bolile transmisibile în general, nu se ghidează după reguli foarte stricte şi mai sunt variaţii de la sezon la sezon”, a explicat, miercuri seară, la Medika Tv, medicul Odette Popovici, de la Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP).