Iași: O femeie de 55 de ani a născut prin cezariană un copil perfect sănătos

Premieră la Maternitatea „Elena Doamna” din Iași. O femeie de 55 de ani a născut, prin cezariană, un copil sănătos, la termen.

Este cea mai vârstnică mamă din istoria unității medicale.

“Este o premieră în istoria spitalului nostru, fiind cea mai înaintată vârstă maternă la care a fost asistată o naştere în cadrul maternităţii. Echipa medicală a monitorizat cu atenţie evoluţia sarcinii şi a asigurat îngrijirea necesară pentru ca atât mama, cât şi bebeluşul să fie în siguranţă”, a precizat conducerea maternităţii “Elena Doamna” din Iaşi.

Medicii susţin că fiecare sarcină este unică, iar deciziile medicale sunt luate individual, în funcţie de starea de sănătate a mamei şi a copilului..

“Recomandăm ca orice sarcină să fie urmărită pe tot parcursul ei de medicul obstetrician-ginecolog”, transmit medicii maternităţii din Iaşi.