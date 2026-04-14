Impactul lucrărilor protetice vechi asupra sănătății orale VIDEO

Coroanele și fațetele dentare sunt lucrări protetice recomandate pentru a îmbunătăți zâmbetul pe termen lung, însă durata lor de viață este limitată. În timp, pot apărea disfuncționalități ce afectează starea de sănătate orală.

„Când vorbim despre fațete sau coroane, trebuie să știm că acestea nu sunt lucrări protetice permanente. Chiar dacă au fost adaptate foarte bine, în timp pot să apară diverse probleme. De exemplu, pot apărea spații între gingie și lucrarea protetică, iar bacteriile care se adună ar putea duce la apariția cariilor”, susține dr. Ionuț Zaharii, medic specialist Protetică dentară – Clinicile DENT ESTET, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Rolul unui tratament de canal bine efectuat înainte de protetica dentară

Tratamentul endodontic (de canal) are rolul de a elimina bacteriile din interiorul canalelor dentare și de a trata infecțiile de la vârful rădăcinii, protejând astfel dintele și țesuturile din jur.

Un tratament de canal incomplet sau incorect poate permite persistența bacteriilor și la reapariția infecției și compromiterea dintelui.

„Tratamentul endodontic reprezintă fundația oricărei lucrări protetice. Dacă nu este realizat corect, există riscul ca infecția să reapară și să afecteze stabilitatea lucrării. De aceea, este esențial ca fiecare etapă să fie efectuată cu precizie. Dacă dintele este compromis, este nevoie de extracție, ceea ce nu este de dorit”, explică dr. Ionuț Zaharii.

Importanța prevenției

Medicii recomandă controalele medicale periodice la stomatolog pentru a evita astfel de situații.

„Este important ca la 6 luni este bine să mergem la medicul stomatolog și se poate interveni din timp. Se poate scoate coroana, se reconstruiește cu un pivot și se montează o altă coroană”, mai spune dr. Ionuț Zaharii, medic specialist Protetică dentară – Clinicile DENT ESTET, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.