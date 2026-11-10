Poate fi influențată fertilitatea de kilogramele în plus? Ce spun specialiștii VIDEO

Obezitatea reprezintă un factor de risc în numeroase afecțiuni. Tot mai multe studii leagă însă kilogramele excesive și de aspecte ce vizează problemele de fertilitate.

„Greutatea poate să fie un impediment în cazul obținerii unei sarcini, mai ales o anumită categorie de femei, așa cum sunt cele cu ovare polichistice. În care este implicată și o componentă metabolică și care este agravată de aceste kilograme în plus”, susține dr. CĂTĂLIN BOSOANCĂ, medic primar obstetrică-ginecologie, invitat în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

Totuși, nu doar greutatea contează atunci când se discută despre problemele de fertilitate. Factorii de risc în acest caz sunt multiplii.

„Greutatea nu spune în totdeauna întreaga poveste a fertilității și este doar o mică parte dintr-un puzzle extrem de complex, alături de rezerva ovariană, alături de permeabilitatea trompelor, managementului stresului. Sunt lucruri la fel de importante ca și greutatea”, mai spune dr. CĂTĂLIN BOSOANCĂ, medic primar obstetrică-ginecologie, invitat în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.