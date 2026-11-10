Dr. Constantin Stan și Andreea Berecleanu, de zece ani o familie

Pe data de 5 noiembrie, medicul Constantin Stan și Andreea Berecleanu au împlinit 10 ani de la momentul în care și-au unit destinele.

Despre ce înseamnă viața de cuplu alături de prezentatoarea principalului jurnal de știri al postului Prima TV, medicul Constantin Stan a vorbit în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.

Chirurg estetician recunoscut la nivel internațional și fondator al Clinicilor Cronos Med, dr. Constantin Stan a mărturisit cum i-a schimbat viața relația pe care o are cu Andreea Berecleanu.

„Ceea ce a reușit să facă Andreea pentru mine, un tip timid, un tip care mereu s-a retras în profesie, considerând că acolo mă simt confortabil, este faptul că a unit familia. Este mare lucru în ziua de astăzi să ai pe cineva care să redea valoarea meselor în familie. A duminicii în familie. Să regăsești familia în aceste vremuri când totul pare că se distruge, este extraordinar”, mărturisește dr. Constantin Stan, chirurg estetician, fondatorul Clinicilor Cronos Med.

Dr. Constantin Stan și Andreea Berecleanu, un deceniu împreună

Cei doi și-au unit destinele cu 10 ani în urmă. Medicul a mărturisit care este secretul stabilității sale emoționale alături de Andreea Berecleanu.

„Secretul este simplu. În momentul în care doi oameni și-au unit destinele, după o experiență de viață, în momentul acela totul vine firesc. Și dacă vine firesc, continuă firesc. Și nu este un efort”, a mai spus dr. Constantin Stan.