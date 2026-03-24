Importanța controalelor preventive pentru sănătatea orală. Explicațiile prof. dr. Horia Barbu

Așa cum mergem periodic să facem analize de sânge pentru a ști care este starea noastră de sănătate, pe același principiu ar trebui să ajungem și la cabinetul medicului stomatolog. Specialiștii explică faptul că, semestrial, trebuie să mergem la controale stomatologice pentru a evita complicațiile care ne-ar putea afecta dantura.

„Legat de stomatologie, prevenția este ușor de făcut. Trebuie să știi că la 6 luni trebuie să mergi la un control așa cum este la fel de important să-ți faci orice control și analizele de sânge la 6 luni, așa trebuie mers și la stomatolog. Faptul că te duci la 6 luni de zile și faci un control ajută foarte mult„ spune prof. univ. dr. Horia Barbu, medic primar chirurgie dento-alveolară – Clinica Academică Prof. Dr. Barbu, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Medicul recunoaște că respectarea acestui plan de controale semestriale este benefic pacienților. De asemenea, la fel de importantă este și respectarea recomandării pe care specialiștii o comunică pacienților.

„Am pacienți din 2007 care au și implanturi și care acum sunt bine pentru că au venit la igienizări și la controale, au respectat indicațiile pe care noi le-am explicat și le-am recomandat” mai spune prof. univ. dr. Horia Barbu, medic primar chirurgie dento-alveolară – Clinica Academică Prof. Dr. Barbu, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.