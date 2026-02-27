Importanța salvării dinților naturali pentru sănătatea orală VIDEO

Controalele medicale periodice la medicul stomatolog ne ajută să menținem sănătatea orală și să prevenim problemele dentare. Totuși, dacă ele apar, prin vizitele la cabinetul medical pot fi remediate astfel încât să putem salva dinții naturali.

„Este important să salvăm dintele natural pentru că prezintă funcții multiple în cavitatea orală. Contribuie foarte mult în transmiterea simțurilor din cavitatea orală către creier. Pierderea unui dinte are efecte negative importante, atât la nivelul cavității orale, dar și la nivelul întregului organism. De aceea, este important să mergem la medicul endodont pentru salvarea dinților naturali.”, susține dr. Andreea Stan, medic specialist Endodonție la microscop – Clinicile DENT ESTET, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Microscopul stomatologic asigură precizie și tratament minim invaziv

Endodonția este specialitatea medicală datorită căreia medicul stomatolog poate interveni pentru a curăța și proteja canalele dentare de acțiunea bacteriei. Prin procedurile endodontice, aplicate corespunzător, dinții naturali pot fi salvați astfel încât să-și păstreze funcționalitatea.

„Nu mai putem vorbi de endodonție fără microscop. Tratamentele de canal realizate cu ajutorul microscopului endodontic asigură o reconstrucție durabilă și estetică a dintelui afectat de carie sau de un abces dentar. În cazurile mai complexe, când caria a afectat deja pulpa dentară și nervii, terapia de canal la microscop este vitală pentru conservarea dintelui și eliminarea infecției.”, mai spune dr. Andreea Stan, medic specialist Endodonție la microscop – Clinicile DENT ESTET, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.