În UE, vesticii trăiesc mai mult. De ce?

Vicepreședintele Parlamentului European, europarlamentarul român Victor Negrescu, susține că între europenii din Vest și cei din Est există o diferență semnificativă privind speranța de viață. Se pare că vesticii trăiesc cu 8 ani mai mult, ca esticii.

Invitat în cadrul Health Eu Summit, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu a vorbit despre diferența semnificativă privind speranța de viață dintre Vest și Est, în Uniunea Europeană.

„Europa se confruntă cu provocări majore: un deficit de 1,2 milioane de profesioniști în sănătate, o diferență de 8 ani în speranța de viață între Vest și Est, 54% dintre decese cauzate de boli cardiovasculare și cancer, o criză de echitate în accesul la servicii medicale” susține Victor Negrescu.

Europarlamentarul român adaugă faptul că sănătatea trebuie să devină o prioritate bugetară și politică.

„Prin amendamentele pe care le-am propus în bugetul UE 2026: creștem finanțarea pentru EU4Health, sprijinim inovația medicală și digitală, investim în sănătatea mintală și în accesul la servicii medicale în zonele rurale„ a mai spus Victor Negrescu.