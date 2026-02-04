Incidența cancerului colorectal și importanța alimentației în prevenția lui VIDEO

Cancerul colorectal este o afecțiune oncologică tot mai răspândită. Principalii factori de risc au legătură cu stilul de viață, mai ales în ceea ce privește alimentația noastră. Din fericire, poate fi prevenit dacă este descoperit la timp. Tot ce trebuie să facem este să fim atenți la ce mâncăm și să mergem la medic pentru controale de rutină.

„Cancerul colorectal este o afecțiune malignă a intestinului gros. Este destul de frecvent în populația mondială și în cea a României,din păcate, cu o incidență cuprinsă între 2% și 4%. Apare preponderent la bărbați, dar sunt și femeile pot suferi de această boală” explică dr. Maria Păunel, medic primar gastroenterolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Colonoscopia este examenul medical cu ajutorul căruia putem să identificăm acele leziuni apărute la nivelul colonului care, în timp, se pot transforma în cancer.

„Este unul dintre cele mai prevenibile cancer, pentru că apare în ani de zile. Poate fi descoperit prin colonoscopie cu ajutorul căreia se descoperă niște leziuni numite polipi de mici dimensiuni, benigne, care în timp se transformă în structuri maligne” mai spune dr. Maria Păunel, medic primar gastroenterolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Principalul factor declanșator al bolii este alimentația nesănătoasă. Mai mult, medicii recomandă să ne hidratăm în fiecare zi, regula celor doi litri de apă pe zi fiind esențială pentru sănătatea colonului.

„Trebuie să renunțăm la alimentele procesate, la sucurile cu acid, să avem un stil de viață sănătos și să ne hidratăm bine. Hidratarea ne ajută să avem un tranzit normal” mai spune dr. Maria Păunel, medic primar gastroenterolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.