Încrederea dintre pacient și chirurg, element esențial pentru vindecare VIDEO

De foarte multe ori oamenii refuză să meargă la medicul chirurg de teama operațiilor. În realitate nu este chiar așa, iar opinia unui medic specialist în chirurgie nu este sinonimă cu efectuarea de îndată a intervenției. Sunt multe situații în care medicii doar își exprimă punct de vedere cu privire la abordarea terapeutică, ecluzând total din discuție operația.

„Depinde foarte mult de pacient. Există pacienții care vin prin recomandări de la prieteni sau alți colegi, care au deja încrederea pe jumătate formată, și este destul de ușor să-i faci să înțeleagă ce trebuie făcut. Trebuie să fii un pic psiholog și depinde și de scopul pe care-l ai” spune dr. Alexandru Onofrei, medic specialist chirurgie generală, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Pacienții trebuie să înțeleagă că vizitele la cabinetul medicului chirurg nu sunt ceva rău care le-ar putea pune în pericol sănătatea. Din control, sfaturile chirurgilor pot fi benefice pentru sănătatea lor, fără a fi nevoie de intervenția chirurgicală.

„Ideea este să înțeleagă că o vizită la chirurg nu înseamnă ceva rău. Medicul chirurg poate lămuri o situația privind diagnosticul și nu înseamnă neapărat efectuarea operației. Pot fi situații în care momentul este amânat sau nu se impune efectuarea unei operații” mai spune dr. Alexandru Onofrei, medic specialist chirurgie generală, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.