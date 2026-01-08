Îngrijirea pielii iarna. Mit sau realitate? Ce spun medicii VIDEO

Indiferent de anotimp, dar mai ales iarna, trebuie să avem grijă de pielea noastră. Factorii meteo își pun amprenta asupra sănătății pielii noastre, de aceea este bine să ne asigurăm că nu are probleme.

„Pielea are nevoie de o îngrijire specială iarna pentru că, într-adevăr, este frig, bate vântul, uneori aerul din interior este uscat și asta usucă pielea suplimentar. Pe lângă asta avem și această schimbare bruscă de temperatură. Dacă intrăm de la frig la cald rapid, e greu ca pielea să se acomodeze la noua temperatură. Și atunci e nevoie de o îngrijire specială” spune dr. Adelina Popa, medic specialist dermato-venerologie și estetică medicală, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

O atenție deosebită în privința îngrijirii pielii pe timp de iarnă trebuie să acorde pacienții care suferă de probleme dermatologice cronice.

„Dacă vorbim de pacienții cu probleme de piele, ele se agravează iarna. Majoritatea problemelor dermatologice se agravează în sezonul rece” mai spune dr. Adelina Popa, medic specialist dermato-venerologie și estetică medicală, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.