Inovație în sistemul medical din România: Pacienții își pot urmări istoricul medical online

Noua platformă informatică a sistemului medical din România va permite pacienților să își vadă istoricul medical. Astfel, din punct de vedere digital, activitatea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate se va alinia la standarde europene.

Acest proiect face parte din investiția de peste 100 de milioane de euro privind Sistemul Informatic al CNAS, anunțată recent de Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

„Pacientul va avea un portal dedicat unde poate accesa istoricul medical. Intrăm în rând cu alte state europene. Intrăm în rând cu lumea” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

O parte din acest sistem va fi disponibil de anul viitor, urmând ca întreg sistemul să fie funcțional din vara anului viitor. Actualul soft administrat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate a fost implementat în 2002 și de atunci nu a mai fost actualizat.