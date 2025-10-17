Înscrierile în Programul de Fertilizare in Vitro al Ministerului Muncii încep în 20 octombrie

Ministerul Muncii, Familiei și Tineretului a anunțat faptul că înscrierile în Programul de creștere a natalității încep din 20 octombrie. Prin această inițiativă statul decontează cheltuielile pentru proceduri de fertilizare in vitro.

„ Sunt bucuros să anunţ că, începând cu 20 octombrie 2025, ora 10:00, deschidem înscrierile pentru Programul naţional de susţinere a cuplurilor şi persoanelor singure în vederea creşterii natalităţii (FIV). Înscrierile se fac exclusiv online, pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, în perioada 20.10 – 30.11.2025. Ştiu câtă speranţă se ascunde în fiecare dosar şi câtă aşteptare în fiecare pas al acestui drum. Ne dorim ca, de la anul, statul să fie un sprijin şi mai puternic pentru mai multe persoane şi familii care îşi doresc să aducă pe lume un copil” susține Florin Manole, ministrul Muncii.

Persoanele care vor să beneficieze de acest program se pot înscrie exclusi online, iar înscrierile durează până pe 30 noiembrie 2025, după această dată platforma de înscrieri neaputând fi accesată.

În program pot aplica persoanele sau cuplurile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute de program şi nu pot depune dosar de înscriere persoanele care au beneficiat de sprijin financiar în cadrul unor programe similare, derulate de alte instituţii.