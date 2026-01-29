INSP: 17 noi decese provocate de gripă în România

Institutul Național de Sănătate Publică raportează alte 17 decese provocate de gripă în acest sezon. Astfel, numărul persoanelor care și-au pierdut viața din cauza infectării cu virusurile gripale a ajuns la 57.

Conform datelor INSP, în săptămâna 19.01.2026 – 25.01.2026 (S 04/2026) au fost raportate: 104.973 cazuri de infecţii respiratorii (gripă clinică, IACRS şi pneumonii), înregistrânduse cu 8,7% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (96.582) şi cu 21.4% mai puţine cazuri comparativ cu aceeaşi săptămână a sezonului precedent (133.635). Variaţia în minus faţă de media calculată de 117.279 a cazurilor din ultimelor sezoane (2018-2025, fără sezoanele pandemice) a fost de 10.5%.

„Au fost comunicate 17 decese noi confirmate cu virus gripal. Până în prezent au fost comunicate 57 decese confirmate cu virus gripal. (…) Cele 57 de decese au fost înregistrate la următoarele grupe de vârstă:1 la 5-14 ani; 3 la 15-49 ani; 6 la 50-64 ani; 47 la ≥65 ani”, precizează INSP.

