INSP: În România a fost detectată aceeaşi tulpină a virusului gripal A(H3N2) care circulă la nivel internaţional

Institutul Național de Sănătate Publică atrage atenția cu privire la prezența în România a tulpinii virusului gripal A (H3N2) care circulă și la nivel internațional. Pe această cale, specialiștii recomandă persoanelor la risc să se vaccineze antigripa.

„Analiza epidemiologică realizată de CNSCBT pentru săptămâna 49 a anului 2025 (01-07/12/2025) a relevat faptul că s-a înregistrat debutul sezonului gripal. Au fost raportate la nivel naţional 3.018 cazuri de gripă clinică, număr dublu faţă de cel înregistrat în săptămâna precedentă (1.504). Aceeaşi subcladă K a virusului gripal A(H3N2) care circulă la nivel internaţional a fost detectată şi în România, primele rezultate ale secvenţierii fiind comunicate de INCDMM Cantacuzino către INSP-CNSCBT în cursul zilei de 11/12/2025”, precizează INSP.

În contextul epidemiologic menţionat, INSP recomandă persoanelor eligibile pentru vaccinare, în special celor cu risc crescut de boală severă, să se vaccineze „fără întârziere”.

„Respectarea igienei mâinilor este deosebit de importantă, având în vedere faptul că virusul gripal se poate transmite şi prin contact cu obiecte contaminate cu particule virale. Respectarea etichetei respiratorii se referă la utilizarea batistei de unică utilizare când tuşim sau strănutăm, urmată de aplicarea unui antiseptic pentru mâini sau spălarea lor cu apă şi săpun. Dacă acestea nu sunt accesibile pentru moment, ar trebui să tuşim/strănutăm în unghiul pe care îl formează braţul cu antebraţul”, recomandă specialiştii.