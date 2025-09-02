INSP: Obezitatea, o problemă tot mai mare a copiilor din România

Timp de două luni, Institutul Național de Sănătate Publică va derula campania „Fii activ, mănâncă sănătos”. Scopul acestei campanii este de a promova alimentația sănătoasă și mișcarea. Această acțiune se desfășoară și în contextul în care obezitatea a devenit o problemă în România, mai ales în rândul copiilor.

Datele Institutului Național de Sănătate Publică arată faptul că 28% dintre copiii cu vârstă cuprinsă între 7 și 9 ani sunt supraponderali, în timp ce 12% sunt obezi.

„În perioada septembrie–octombrie 2025, la nivel naţional se desfăşoară campania de informare, educare şi comunicare având ca temă promovarea alimentaţiei sănătoase şi a activităţii fizice. Campania, intitulată «Fii activ, mănâncă sănătos!», reprezintă o iniţiativă strategică, fundamentată pe dovezi, menită să informeze, să implice şi să sprijine grupurile ţintă în adoptarea unor schimbări pentru un stil de viaţă sănătos” potrivit Institutului Național de Sănătate Publică.

Cifrele alarmante sunt rezultatul alimentaței nesănătoase la care atât copiii, cât și adulții sunt expuși în România.

„Atât la adulţi, cât şi la copii, aportul de zahăr adăugat ar trebui redus la mai puţin de 10% din aportul total de energie. Excesul de calorii din alimente şi băuturi bogate în zaharuri libere contribuie la creşterea nesănătoasă în greutate, care poate duce la supraponderalitate, obezitate, hipertensiune arterială şi creşterea grăsimilor în sânge” mai arată INSP.