INSP raportează aproximativ 100.000 de infecții respiratorii în perioada 8-14 decembrie 2025

Un număr de 99.034 de cazuri de infecții respiratorii – gripă clinică, infecții acute ale căilor respiratorii superioare și pneumonii – au fost raportate în săptămâna 8 – 14 decembrie 2025, potrivit Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică.

Au fost înregistrate cu 22% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (81.174) și cu 5,6% mai puține cazuri comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent (104.923). Variația în plus față de media calculată de 96.725 a cazurilor din ultimelor sezoane (2018-2025, fără sezoanele pandemice) a fost de 2,4%, notează Agerpres.

În perioada de raportare s-au înregistrat 5.701 cazuri de gripă clinică la nivel național, comparativ cu 1.421 cazuri în aceeași săptămână a sezonului precedent și cu 3.018 înregistrate în săptămâna precedentă.

De la începutul sezonului, au fost confirmate de laborator 161 cazuri de gripă confirmate de laborator, din care: 91 cazuri cu virus gripal A nesubtipat; 59 cu virus gripal AH3; 8 cu virus gripal AH1; 3 cazuri cu virus gripal B.

Până la data de 14 decembrie 2025 au fost înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) un număr de 1.224.913 de vaccinări antigripale (1.201.059 fiind pentru grupele populaționale care beneficiază de decontare în regim compensat), din care 5.621 vaccinări antigripale în farmaciile comunitare autorizate.