Inspecție a ministrului Sănătății în spitalele din Craiova. Care sunt concluziile

FacebookEmailWhatsApp

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a efectuat o vizită în cadrul spitalelor din Craiova. Oficialul a inspectat și stadiul lucrărilor care se desfășoară în cadrul Spitalului Regional. Craiova este unul din orașele unde se construiește un spital regional.

„Ani la rând, spitalele regionale au fost promise, amânate şi blocate în hârtii. Între timp, pacienţii au continuat să parcurgă zeci sau sute de kilometri pentru o intervenţie, pentru o urgenţă, pentru o şansă la viaţă. Astăzi, ceea ce a fost doar pe hârtie devine realitate. Devine răspunsul pe care oamenii îl aşteaptă de ani întregi” a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Unitatea va deservi întreaga Regiune de sud-vest şi va avea o infrastructură pregătită pentru cele mai critice cazuri:

  • 807 paturi
  • 19 săli de operaţie
  • bloc operator ultramodern
  • imagistică de înaltă performanţă
  • heliport
  • circuite medicale sigure şi fluxuri adaptate urgenţelor majore.

Ministrul reaminteşte că valoarea investiţiei este de 3,6 miliarde lei.

Categorii: Exclusiv
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea
Boala parodontală și riscurile ei

Boala parodontală și riscurile ei VIDEO

Boala parodontală și riscurile pe care le are trebuie să ne îngrijoreze. Ceea ce trebuie să știe pacienții este că această afecțiune nu afectează dinții, ci gingia și osul în…
Mai mult

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Cum să ții post sănătos chiar și când ești la dietă
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro