Inspecție a ministrului Sănătății în spitalele din Craiova. Care sunt concluziile

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a efectuat o vizită în cadrul spitalelor din Craiova. Oficialul a inspectat și stadiul lucrărilor care se desfășoară în cadrul Spitalului Regional. Craiova este unul din orașele unde se construiește un spital regional.

„Ani la rând, spitalele regionale au fost promise, amânate şi blocate în hârtii. Între timp, pacienţii au continuat să parcurgă zeci sau sute de kilometri pentru o intervenţie, pentru o urgenţă, pentru o şansă la viaţă. Astăzi, ceea ce a fost doar pe hârtie devine realitate. Devine răspunsul pe care oamenii îl aşteaptă de ani întregi” a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Unitatea va deservi întreaga Regiune de sud-vest şi va avea o infrastructură pregătită pentru cele mai critice cazuri:

807 paturi

19 săli de operaţie

bloc operator ultramodern

imagistică de înaltă performanţă

heliport

circuite medicale sigure şi fluxuri adaptate urgenţelor majore.

Ministrul reaminteşte că valoarea investiţiei este de 3,6 miliarde lei.