Institutul Național de Sănătate Publică atrage atenția cu privire la pericolul ecranelor pentru copii și tineri

Utilizarea excesivă a ecranelor de către copii și tineri pune în pericol sănătatea mintală a acestora. Pentru a preveni astfel de probleme, Institutul Național de Sănătate Publică a lansat campania de conștientizare „Fii conștient! Viața trăită online are consecține offline”.

Tendinţele recente confirmă o legătură îngrijorătoare între timpul excesiv petrecut în faţa ecranelor şi deteriorarea indicatorilor de sănătate mintală, în special în rândul copiilor şi tinerilor. Organizaţia Mondială a Sănătăţii subliniază magnitudinea problemei: la nivel mondial, aproape 1 miliard de oameni au experimentat o tulburare mintală, iar un adolescent din şapte (cu vârste cuprinse între 10 şi 19 ani) trăieşte cu o tulburare mintală diagnosticată”, a transmis INSP.

Potrivit specialiştilor, gravitatea situaţiei este reflectată de faptul că tulburările mintale, precum depresia şi anxietatea, sunt o cauză majoră de boală şi dizabilitate în rândul tinerilor.

”Mai mult, datele devin alarmante în contextul siguranţei: la nivel global, suicidul este a doua cauză principală de deces în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 şi 29 de ani. Conform Strategiei UE pentru Sănătatea Mintală, înainte de pandemie, unul din şase europeni suferea de probleme de sănătate mintală. Datele din 2024 indică faptul că această povară s-a agravat, necesitând o abordare cuprinzătoare a sănătăţii mintale”, transmit specialiştii INSP.