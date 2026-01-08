Întâlnire de lucru a miniștrilor Sănătății din România și Spania. Subiectul discuțiilor, programul gărzilor

Ministrul român al Sănătății, Alexandru Rogobete, și cel al Spaniei, Mónica García Gómez, au avut o întâlnire de lucru la Madrid, principala temă de discuție fiind reforma programului de gărzi.

„Am discutat despre decizii care se simt concret în viaţa oamenilor: cum sunt construite strategiile de sănătate, cum ajung serviciile şi medicamentele la pacienţi şi cât de importantă este coordonarea între toate componentele sistemului” a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătăţii mai afirmă că a avut, de asemenea, o discuţie consistentă cu Belén González Callado, comisar pentru Sănătate Mintală, despre reorganizarea serviciilor la nivel comunitar.

”Partea spaniolă ne-a pus la dispoziţie strategiile utilizate pentru dezvoltarea centrelor de sănătate mintală, iar între cele două ministere vom începe o colaborare structurată pe această temă. În România, Planul de Acţiune pentru Sănătatea Mintală 2024–2029 este deja în implementare, iar acest schimb de practici ne ajută să accelerăm măsurile aflate în derulare”, subliniază ministrul.