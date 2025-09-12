Inteligența artificială poate detecta diabetul înainte să apară simptomele

Oamenii de știință din cadrul Scripps Research, coordonați de italianul Giorgio Quer, au descoperit că inteligența artificială poate identifica semne timpurii ale diabetului pe care analizele clasice nu le arată.

În prezent, medicii folosesc în principal două teste pentru diagnostic: glicemia a jeun și hemoglobina glicată (HbA1c). Acestea sunt utile, dar nu pot anticipa cine va trece de la o stare sănătoasă la prediabet sau diabet. Echipa lui Quer a demonstrat că două persoane cu același rezultat HbA1c pot avea riscuri metabolice foarte diferite.

Studiul, publicat în Nature Medicine, potrivit Corriere della Sera, a analizat date de la peste 1.100 de voluntari din SUA. Participanții au purtat senzori care măsurau glicemia la fiecare 5 minute timp de 10 zile și au folosit o aplicație pentru a înregistra mesele, activitatea fizică și somnul. Au fost colectate și probe de sânge, salivă și materii fecale pentru a analiza microbiota intestinală și profilul genetic.

Inteligența artificială a combinat toate aceste informații și a reușit să identifice tipare ascunse – de exemplu, cât de repede scade glicemia după o masă sau ce se întâmplă pe timpul nopții. Rezultatele au arătat că la persoanele cu diabet, glicemia rămâne crescută mai mult timp, iar variațiile sunt mai pronunțate.

Acest nou model permite o predicție personalizată: arată cine are nevoie de monitorizare și intervenții mai stricte și cine este încă stabil. Cercetătorii cred că, în viitor, astfel de algoritmi ar putea fi integrați în senzori portabili pentru a oferi fiecărui pacient o evaluare zilnică a riscului.

„Diabetul nu apare dintr-odată”, spune Giorgio Quer. „Se dezvoltă treptat, iar acum avem instrumente pentru a-l detecta mai devreme și a interveni mai inteligent.”