Intervențiile estetice la care apelează oamenii care slăbesc

Chiar dacă au scăpat de kilogramele în plus, oamenii rămân preocupați de aspectul fizic, mai ales că excesul de piele care rămâne după pierderea în greutate îi face să nu se simtă tocmai confortabil.

Medicii spun că cei mai mulți pacienți care au slăbit excesiv își doresc intervenții estetice în zona feței și a abdomenului.

„ ”Trendul de slăbire din ultimii ani şi-a pus amprenta şi în ceea ce priveşte munca noastră. Dacă înainte grăsimea sau excesul ponderal era o problemă, actualmente lipsa lui este o problemă, lipsa imediată, dar şi menţinerea acestor lipsuri în timp, în sensul că pacienţii trebuie să-şi menţină această greutate după slăbire pentru a putea ajunge la o formă pe care şi-o doresc şi cu predictibilitate în timp. În domeniul chirurgiei estetice şi în domeniul chirurgiei plastice avem parte de deficite de volum, în principal la nivelul feţei, pentru că, în momentul când slăbeşti, nu-ţi alegi de unde slăbeşti şi bineînţeles, pacientele şi pacienţii se adresează nouă pentru partea de estetică facială, dar şi partea de estetică corporală. Pot să vorbesc din domeniul de expertiză, partea de contouring corporal, foarte mare adresabilitate este pentru partea de conturare a regiunii abdominale”, a afirmat dr. Siramona Toma, chirurg plastician în cadrul Clinicilor Cronos Med.