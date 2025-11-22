INTERVIU Dr. Laura Zarafin: Rezidenții nu sunt plătiți nici acum în gardă, fac voluntariat în continuare

Într-un interviu acordat jurnalistei Medika TV, Eugenia Foarfecă, medicul Laura Zarafin, medic primar ATI la Spitalul Colentina din București, a explicat cum vede sistemul medical din România, după aproape 35 de ani de activitate.

Medicul a atras atenția că, în continuare, rezidenții nu sunt plătiți pentru gărzi, fiind nevoiți să facă voluntariat. Totodată, puțini dintre ei ajung în linia a doua și beneficiază de bani pentru activitatea pe care o desfășoară.

„Problema este foarte veche, a fost semnalată de foarte multe ori, ni s-au promis diverse modificări, dar nu s-a întâmplat nimic. Şi aş începe cu rezidenţii care nu sunt plătiţi nici acum în gardă. Deşi ei fac foarte multe gărzi, sunt foarte puţini rezidenţi care ajung pe linia a doua fie din deficit de medici, fie pentru că sunt copiii cuiva şi au acces la linia a doua şi sunt plătiţi, în rest ei fac voluntariat în continuare. De exemplu, la chirurgie linia a doua înseamnă că faci toate pansamentele, vezi toate prezentările de la camera de gardă şi ai în grijă toţi pacienţii de pe secţie. Iar dacă sunt de operat urgenţe, intri în sală şi ajuţi medicul care e linia 1, care decide internările” a declarat medicul Laura Zarafin în interviul acordat Eugeniei Foarfecă.

