Investiție de 1,5 milioane de lei într-un aparat pentru depistarea drogurilor, la SJU Târgoviște

Laboratorul de Toxicologie al Spitalului Județean de Urgență Târgoviște va fi dotat cu un aparat pentru depistarea drogurilor. Investiția are o valoare de 1,5 milioane de lei.

Aparatul le va fi util medicilor pentru depistarea tuturor cazurilor de consum al substanțelor interzise care se prezintă la Unitatea de Primiri Urgențe. Astfel, analizele vor fi mult mai detaliate, iar rezultatele vor fi eliberate mult mai rapid.

„ Aparatul urmează să fie livrat în perioada următoare și va contribui la creșterea calității actului medical, la sprijinirea autorităților în combaterea consumului de substanțe interzise și, cel mai important, la protejarea sănătății și siguranței dâmbovițenilor.” susțin reprezentanții Consiliului Județean Dâmbovița, instituție cu sprijinul căreia s-a realizat achiziția echipamentului.