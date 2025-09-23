Investiție de 1,5 milioane de lei într-un aparat pentru depistarea drogurilor, la SJU Târgoviște

FacebookEmailWhatsApp

Laboratorul de Toxicologie al Spitalului Județean de Urgență Târgoviște va fi dotat cu un aparat pentru depistarea drogurilor. Investiția are o valoare de 1,5 milioane de lei.

Aparatul le va fi util medicilor pentru depistarea tuturor cazurilor de consum al substanțelor interzise care se prezintă la Unitatea de Primiri Urgențe. Astfel, analizele vor fi mult mai detaliate, iar rezultatele vor fi eliberate mult mai rapid.

„ Aparatul urmează să fie livrat în perioada următoare și va contribui la creșterea calității actului medical, la sprijinirea autorităților în combaterea consumului de substanțe interzise și, cel mai important, la protejarea sănătății și siguranței dâmbovițenilor.” susțin reprezentanții Consiliului Județean Dâmbovița, instituție cu sprijinul căreia s-a realizat achiziția echipamentului.

Categorii: Exclusiv
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

VIDEO Factori de risc ai bolii parodontale

Apariția bolii parodontale este generată de anumiți factori de risc. Fumatul sau afecțiuni cronice, precum diabetul, sunt principalii factori de risc ai bolii parodontale. Este bine să mergem la medicul…
Mai mult

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Ce este dieta Okinawa și cine o poate ține?
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro