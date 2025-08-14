Investiție la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci: Secții de Adicții Post Cură și Gerontopsihiatrie

Un corp nou de clădire construit în incinta Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, din județul Olt, adăpostește prima secție din România pentru Adicțiile Post Cură, dar și o secție de Gerontopsihiatrie. Valoarea acestei investiții se ridică la 4,2 milioane de lei.

Această investiție s-a realizat cu sprijinul Consiliului Județean Olt, ai cărei reprezentanți au declarat că „ de luni, 18 august, primii pacienţi vor fi internaţi în aceste secţii, beneficiind de condiţii de cazare şi tratament la standarde actuale: saloane cu două paturi, cu grup sanitar propriu, cabinete medicale, sală de tratament, sală de şedinţă, sală de mese pentru pacienţi şi vestiare”.

Secția de Gerontopsihiatrie are 24 paturi, iar cea de Adicții Post Cură alte 24 de paturi. Această secție este unică la nivel național și este destinată continuării tratamentului pacienților după ce au depășit faza de sevraj, prin terapie, consiliere psihologică și reintegrare socială.

Inaugurarea secțiilor s-a realizat în prezența ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. Acesta a precizat că „în realitate cele 48 de paturi noi înseamnă zeci de oameni care, din 18 august, vor primi îngrijire specializată în condiţii demne, aproape de familiile lor. Înseamnă sală de tratament modernă, cabinete medicale bine echipate, saloane moderne şi spaţii gândite pentru recuperare”.