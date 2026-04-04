Isteria injecțiilor de slăbit: „Miresele Mounjaro” din India

Scandal în India din cauza injecțiilor de slăbit. Viitorii miri și mirese au devenit obsedați de a slăbi în ziua nunții. Astfel, aceștia cumpără injecții pentru slăbit.

O clinică din New Delhi, India, promovează chiar un pachet de consultații denumit „Mounjaro Bride”. În același timp, alte clinici au inclus injecțiile pentru slăbit în pachete promoționale „pre-nuntă”. În trecut, preocuparea viitoarelor mirese era însă pentru îngrijirea pielii sau a coafurii, scrie Reuters.

Ce servicii oferă clinicile

Intens promovate pe rețelele sociale, aceste servicii oferă „nutriție ghidată, injecții Mounjaro și antrenamente inteligente”. Totul pentru a le pregăti pe mirese pentru momentul în care vor spune DA!.

Mai mult, jurnaliștii Reuters susțin faptul că medicii declară că primesc solicitări din partea mireselor pentru eliberarea rețetelor pe baza cărora își pot procura injecțiile pentru slăbit. Se pare că și bărbații doresc același lucru.

Mounjaro, injecția – minune

Mulţi au cerut Mounjaro, produs de Eli Lilly, primul medicament din clasa GLP-1 intrat pe piaţa din India atât pentru diabet, cât şi pentru slăbit. Potrivit medicilor, acesta a devenit mai căutat decât rivalul Wegovy, produs de Novo Nordisk.

„În ultimele luni, peste 20% dintre solicitările pe care le-am primit pentru injecţii anti-obezitate provin de la viitoare mirese, care ne spun deschis şi în cât timp urmează să se căsătorească”, a declarat Rajat Goel, chirurg bariatric la Hindivine Healthcare din New Delhi.