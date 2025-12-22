Jumătate din certificatele de handicap sunt false. Ce spune Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății

Mii de români beneficiază de certificate de handicap, fără a avea prea multe probleme medicale.

Într-o intervenție televiziată, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a atras atenția cu privire la faptul că jumătate din cerificatele de handicap eliberate în România sunt, de fapt, false.

„O parte sunt drame și aici rolul nostru este să susținem acești oameni care au într-adevăr o problemă, dar s-a identificat că un procent mare, aproape de jumătate sunt de fapt certificate false, care au bypass-at sistemele de monitorizare și aici trebuie să intervenim” a declarat Alexandru Rogobete, pentru B1TV.

Oficialul a mai arătat faptul că documentel poartă semnătura și parafa unor medici specialiști sau a unor comisii de specialitate.

„Aceste certificate „poartă semnătura unor medici și, mai grav, poartă semnătura unei comisii care a validat” a mai spus Alexandru Rogobete.

Istoria concediilor medicale fictive

În legătură cu cerificatele de handicap, Alexandru Rogobete a atras atenția cu privire la faptul că situația este similară cu cea a concediilor medicale.

„Cred că după modificările făcute (…) acest fenomen se va reduce, așa cum s-a redus și fenomenul concediilor medicale. Toate măsurile pe care le-am luat în vară plus controale extinse au dus la economii de 120 milioane de lei pe lună din concedii medicale fictive. (…) Vorbim de economii de mai mult de jumătate de lei din concedii medicale fictive, care ne-au permis ca la cele două rectificări bugetare plus săptămâna trecută în ședința de Guvern să introducem în sistemul de sănătate bani suplimentari. Este pentru prima dată în ultimii 10 ani când în decembrie lăsăm farmaciile fără datorii” a mai spus Alexandru Rogobete.