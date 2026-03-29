Jurnalista Eugenia Foarfecă, premiu decernat de Asociația Universitară pentru Medicină și Asistență Medicală

Jurnalista Medika TV Eugenia Foarfecă, colaboratoare și în cadrul proiectelor media News.ro și Cotidianul.ro, a primit un premiu din partea Asociației Universitare pentru Medicină și Asistență Medicală, în cadrul Galei „5 Stars”, organizată de AUMAM.

Eugenia Foarfecă a primit distincția în cadrul secțiunii „Femei care inspiră”, din cadrul Galei „5 Stars” a Asociației Universitare pentru Medicină și Asistență Medicală.

„Mulțumesc pentru premiu, mă onorează, mă bucură și este oglindă muncii mele și a echipei, de atâția ani. Ca jurnalist aduc în atenție teme importante legate de sănătatea publică în România, revin tot timpul asupra unor subiecte esențiale în emisiunea „Sistemul Medikal”: ratele scăzute de vaccinare, incidența crescută a unor patologii în populație, precum cancerul de col, cancerul colorectal, de sân, bolile cardiovasculare, dar și multe altele. Suntem primii și singurii care avem un parteneriat de informare, conștientizare, educație cu specialiștii INSP, în emisiunea „ora INSP” – aducem în atenție campaniile lor, precum cele legate de efectele utilizării excesive ale rețelelor de către copii, obezitatea în rândul populației, sănătatea orală precară dar și multe alte teme de interes actual. ” a declarat Eugenia Foarfecă, jurnalistă Medika TV.

Asociația Universitară pentru Medicină și Asistență Medicală (AUMAM) este, pe scurt, o organizație studențească din domeniul medical. A fost înființată în 2021 și are rolul principal de a apăra și susține interesele studenților în relația cu conducerea facultății.

Totodată, Eugenia Foarfecă a vorbit și despre proiectul editorial al Medika TV, „Medika Antidrog”, emisiune ce-și propune să evidențieze problema consumului de droguri, fenomen tot mai prezent în România.

„De mai bine un an realizez cu echipa mea emisiunea „Medika Antidrog”, singura emisiune de televiziune de acest fel, aducem în atenția dumneavoastră opinii ale medicilor care îngrijesc tineri cu adicții, factori de decizie, oameni din sistem, vorbi despre pericole, despre ce are de făcut statul mai bine în domeniul prevenției și îngrijrii de specialitate” le-a transmis Eugenia Foarfecă organizatorilor.