Jurnalista Eugenia Foarfecă, premiu special din partea Asociației Universitare pentru Medicină și Asistență Medicală

A devenit deja o tradiție ca Asociația Universtitară pentru Medicină și Asistență Medicală să acorde premii de excelență tuturor persoanelor care, prin activitatea pe care o desfășoară, să fie premiate în cadrul Galei „5 STARS”. Una din distincțiile oferite în cadrul evenimentului de anul acesta i-a revenit jurnalistei Medika TV, Eugenia Foarfecă.

„De-a lungul carierei, a contribuit la proiecte media relevante, activând în cadrul Sanatatea Press Group, Mediafax/Aleph News, iar în prezent este jurnalist senior la News.ro și colaborator al Cotidianul.ro. Din 2023, este realizator și moderator al emisiunii Sistemul Medikal, iar din 2025 și al emisiunii Medika Antidrog, pe Medika TV, formate care aduc în prim-plan teme esențiale pentru sănătatea publică și educația populației” au precizat organuzatorii.

Vizibil emoționată pentru distincția care i-a fost acordată, jurnalista Eugenia Foarfecă a ținut să felicite și echipele care o ajută zi de zi în activitatea sa profesională.

„Sunt onorată să primesc acest premiu. Mă bucur că Asociația Universitară pentru Medicină și Asistență Medicală s a aplecat asupra muncii mele. De ani întregi în emisiuni, reportaje, materiale de presă scrisă aduc în atenție subiecte esențiale din sistemul de sănătate, aduc informație de calitate prin vocea invitaților mei. Știți cum se spune, niciodată nu e suficientă conștientizare, educație, informare. Acest premiu nu e posibil fără echipele mele minunate de la Prima TV , Medikatv , News.ro și @cotidianul.ro. Înspatele ecranului, în spatele fiecărui material e o muncă imensă și fără ei nimic nu se poate. Va mulțumesc. Continuăm. Responsabil, cu pasiune, cu iubire față de meserie și oameni” a declarat Eugenia Foarfecă.