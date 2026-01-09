Kinetoterapia în endometrioză, beneficiile pentru paciente VIDEO

Endometrioza este o afecțiune ginecologică diagnosticată în cazul multor femei. Boala este complexă și greu de descoperit, însă poate fi ținută sub control și cu ajutorul kinetoterapiei și osteopatiei.

„Prin kinteoterapie se încearcă prin exerciții fizice să se relaxeze zona pelvină și a bazinului, dacă endometrioza se află la acest nivel, astfel încât să ajutăm pacienta. Se fac și exerciții de respirație, prin care ajutăm astfel pacienta. Aduc beneficii și sistemului nervos” spune Cristian Drăghiceanu, fiziokinetoterapeut și osteopat, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

De asemenea și osteopatia reprezintă o alternativă terapeutică în cazul femeilor care suferă de endometrioză.

„Din punct de vedere al osteopatiei, lucrăm la nivelul aderențelor. Și încercăm ca fascia care tranzitează aderențele să o facem mai elastică, pentru că circulația este restricționată” mai spune Cristian Drăghiceanu, fiziokinetoterapeut și osteopat, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.