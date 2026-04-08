Legătura dintre vaccinul ROR și apariția autismului, nedovedită științific VIDEO

Încrederea în vaccinuri a românilor a scăzut semnificativ, iar părinții refuză categoric să-și imunizeze copiii. Cei mici sunt expuși unor boli grave, așa cum este rujeola. La baza acestei atitudini stau foarte multe mituri, unul dintre ele prezintă legătura ce s-ar putea crea între vaccinul ROR și autism. Medicii susțin că această informație este complet falsă.

„Noi am încercat să înțelegem de ce a scăzut acoperirea vaccinală. Unul dintre ele a fost scăderea încrederii populației în beneficiile vaccinării. Ceea ce s-a tradus prin faptul că părinții fie nu s-au prezentat cu copiii la vaccin, fie au refuzat vaccinarea” susține dr. Alina Zaharia, medic primar epidemiolog INSP, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Vaccinul ROR și apariția autismului, NICIO LEGĂTURĂ

Medicii susțin faptul că nu există nicio legătură între apariția autismului și vaccinul ROR. Acest mit a apărut ca urmare a publicării unui studiu care conține informații false.

Nu mai spunem despre acele mituri privind vaccinul ROR care au apărut ca urmare a unui studiu ale cărui rezultate falsificate, dar care au dus la crearea mitului că administrarea vaccinului creează autism. Este un mit, o informație falsă care nu a putut fi susținută de nenumărate studii.