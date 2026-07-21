Legea salarizării reduce drastic veniturile angajaților din spitalele municipale și orășenești VIDEO

Legea salarizării reprezintă principalul motiv care i-a determinat pe reprezentanții Federației SANITAS să organizeze un protest, la începutul săptămânii. Acțiunea va fi urmată de o grevă generală, pe data de 28 iunie.

Actul normativ creează discrepanțe salariale în rândul angajaților din sistemul de sănătate, cei mai afectați fiind cei care lucrează în spitalele mici, neclinice.

„Spitalele orășenești și municipale vor avea -15 la salarizare, prin comparație cu spitalele clinice” susține dr. TONI POPESCU, președintele Diviziei de Medici a Federației Sanitas din România, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Mai mult, spitalele mici trebuie să facă față și lipsei de personal.

„Tocmai asta era problema noastră. Lipsa personalului medical în spitalele municipale și orășenești. După ce că este lipsă de personal, se mai taie și din fonduri. Iar în cazul acesta ne plângem că nu mai vine nimeni să lucreze…” mai spune dr. TONI POPESCU, președintele Diviziei de Medici a Federației Sanitas din România, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.