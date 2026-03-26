Lipoaspirația gambelor, metoda care elimină grăsimea inestetică de pe picioare VIDEO

Există foarte multe metode ne invazive care promit îndepărtarea grăsimii din zona gambelor. Nu funcționează pentru toate femeile care apelează la ele, așa că singura metodă eficientă rămâne lipoaspirația.

„Pacientele care ajung la clinica noastră trec prin multe saloane de înfrumusețare pentru a scăpa de acel aspect de celulită sau de acele depozite care creează disconfort sau li se par inestetice. Metoda de sculptură a gambelor se face prin lipoaspirație atunci când există exces de grăsime. Creează senzație de greutate la nivelul gambelor” susține dr. Siramona Toma, chirurg plastician – Clinicile CRONOS MED, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Cele mai potrivite candidate pentru lipoaspirația de la nivelul gambelor sunt femeile care au încercat să scape de grăsimea de pe picioare prin alte metode și nu au reușit.

„Pacientele care au greutate corporală stabilă și care observă că nu pot scăpa de grăsime prin alte metode așa cum este sportul sau prin dietă și prin remodelare corporală cu aparate„ mai spune dr. Siramona Toma, chirurg plastician – Clinicile CRONOS MED, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.