Lipsa dinților ne afectează emoțional și fizic VIDEO

Soluția implanturilor dentare nu este un moft, ci o necesitate pentru persoanele cu edentații. Lipsa dinților ne poate da serios viața peste cap.

Dincolo de estetic, lipsa dinților ne poate afecta digestia. Alimentele nu mai sunt mestecate cum trebuie, iar înghițite nemestecate pot să provoace probleme.

„Dincolo de aspectul estetic, este problema că afectează funcționalitatea. Pacientul dacă nu mai are dinți nu poate mesteca bine și apar problemele de digestie. Alimentele nu mai procesează corectă” a explicat dr. Ion Gamureac, medic stomatolog, compentență în implantologie Clinica Vivenda Smile, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

De asemenea, lipsa dinților afectează și dicția. Persoanele fără dinți nu pot rosti cuvintele cum trebuie, iar comunicarea cu ele devine dificilă.

„Lipsa dinților afectează și vorbirea. Mereu punem persoanele fără dinți să repete ceea ce spun, pentru că dicția lor nu e clară” , a mai spus dr. Ion Gamureac, medic stomatolog, compentență în implantologie Clinica Vivenda Smile, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Un alt aspect important este faptul că lipsa dinților are impact și asupra psihicului persoanelor fără dinți. Acestea devin mai retrase, nu mai socializează la fel de mult și riscă să cadă în depresie.

„Un aspect este și cel psihologic. Pacienții nu mai pot zâmbi, iar când trebuie să o facă se retrag sau pun mâna la gură. Nu se simt confortabil” , a mai spus dr. Ion Gamureac, medic stomatolog, compentență în implantologie Clinica Vivenda Smile, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.