„Mai mulți medici și salarii corecte!” Raed Arafat, despre cum poate fi redus burnout-ul la Urgențe ⸻

Gradul de burnout în rândul personalului din unitățile de primiri urgențe este mai redus decât se anticipa, a declarat sâmbătă Raed Arafat, aflat într-o vizită la UPU Alba Iulia. Șeful DSU a subliniat, însă, că soluția reală pentru a reduce presiunea asupra medicilor rămâne asigurarea unui număr suficient de cadre medicale și o salarizare corespunzătoare.

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a declarat sâmbătă, la Alba Iulia, că ultimele studii privind gradul de burnout în rândul personalului medical din unitățile de primiri urgențe au indicat o situație mai bună decât se anticipa. Totuși, el a subliniat că presiunea asupra medicilor rămâne ridicată și că soluția este asigurarea unui număr suficient de angajați.

„Măsura pentru burnout este să ai personalul adecvat, să reduci presiunea asupra oamenilor. Asta trebuie implementat”, a spus Arafat, adăugând că studiile trebuie repetate periodic pentru a reflecta realitatea din teren.

Oficialul a atras atenția și asupra importanței unei salarizări corecte pentru medicii de urgență, care lucrează aproape exclusiv în aceste unități și nu au, de regulă, venituri suplimentare din privat. El a amintit că, în trecut, sporurile de 50-100% au atras mulți tineri către specialitate și a sugerat ca viitorul sistem de criterii de performanță să țină cont de presiunea resimțită de personalul din UPU.

„Trebuie să vedem ce se întâmplă în unitățile de primiri urgențe și să privim medicii care au o anumită presiune asupra lor. Prin anumiți indicatori de performanță, aceștia trebuie plătiți adecvat”, a precizat Arafat, menționând exemplul Belgiei, unde medicii de urgență beneficiază de recunoaștere și sprijin suplimentar.

Șeful DSU a insistat și pe necesitatea atragerii tinerilor către medicina de urgență. „Dacă sunt suficienți medici, presiunea este mult mai mică și nu mai ești suprasolicitat”, a explicat acesta.

În plus, Arafat a criticat tendința de transfer al medicilor de urgență către serviciile de ambulanță, subliniind că aceștia au cinci ani de pregătire și expertiza lor trebuie valorificată în UPU. El a precizat că acești specialiști pot fi folosiți și în prespital, pe mașinile de terapie intensivă mobilă, elicoptere sau avioane SMURD, dar baza lor de activitate trebuie să rămână unitățile de primiri urgențe.