Mainichiura cu gel și riscurile pentru sănătatea unghiilor VIDEO

Tehnica de aplicare a gelului pentru unghii uscat cu ajutorul lămpii UV are anumite riscuri pentru sănătatea unghiei. Cel mai mare dintre ele apare atunci când unghia este pilită prea mult, generând astfel o sensibilitate care creează neplăcere clientelor.

„Numărul 1 tehnica de aplicare și de îndepărtare. Când se pregătește unghia pentru aplicarea gelului, gelul de protecție poate fi doar să dea o rezistență, gelul de construcție, gelul de culoare, orice fel de material aplicăm pe unghie, unghia are nevoie de pregătire în prealabil. Avem nevoie de mătuirea unghiei pentru ca gelul să se fixeze. Riscul apare atunci când unghia este pilită prea mult. Când e pilită în exces în stadiul de pregătire sau la întreținere, ideal este să nu se îndepărteze produsul de pe unghie…” susține Cătălina Stoica, nail expert, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.

Pentru îndepărtarea gelului de pe unghii, profesioniștii în domeniu recomandă ca procedura să fie realizată doar în cadrul salonului

„De asemenea, îndepărtarea recomand să fie făcută doar la salon. S-a făcut o prăpstie între manichiura profesională și cea făcută acasă. Dacă până acum se jucau fetele cu manichiurile de gel acasă, acum a mai scăzut acest trend” mai spune Cătălina Stoica, nail expert, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.