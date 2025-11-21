Make-ul pentru adolescente. Cât de benefic este? VIDEO

Explozia de reclame la produsele de make-up de pe rețelele de socializare face ca multe tinere să utilizeze acest tip de produse. Medicii atrag atenția că nu sunt tocmai potrivite pentru tenul lor și le recomandă să rămână naturale. De asemenea, medicii recomandă o curățare eficientă după aplicarea oricărui produs de make-up.

„Din păcate tinerele simt nevoia să acopere tenul din cauza seboreei și a tenului gras. De multe ori nu există probleme și leziuni de tip accneic, dar fetele simt nevoia să-și acopere tenul. Lucrurile rele care se pot întâmpla sunt obstrucția foliculului pilos, obstrucția glandelor și, ulterior, dezvoltarea de comedoane și de puncte negre sau a leziuilor accneice. Mai ales dacă, după purtarea unui machiaj ocluziv, nu se face o curățare atentă” susține dr. Michela Gingirov, medic dermatolog – Clinicile Cronos Med, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Totodată, adolescentele doresc să încerce și cremele cosmetice, însă multe dintre ele nu sunt potrivite pentru tenul lor. Aceste creme se adresează, de cele mai multe ori, categoriei de vârstă 40+.

„Dacă vorbim despre creme hidratante riscurile nu sunt mari, însă nu e necesară. Dar dacă vorbim despre creme cu ingrediente active de tip retinol sau retinal, există riscul de a sensibiliza pielea și de a dezvolta iritații cutanate. Un ten tânăr nu are nevoie de ingrediente atât de puternice, cum folosim în cazul unui ten matur” mai spune dr. Michela Gingirov, medic dermatolog – Clinicile Cronos Med, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.