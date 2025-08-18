Manual pentru tratarea bolilor cronice asociate cu infecțiile destinat medicilor

Specialiștii Spitalului Mount Sinai din SUA au creat primul manual dedicat medicilor în care aceștia sunt învățați cum să trateze bolile cronice asociate cu infecții. Acest manual urmărește îmbunătățirea diagnosticului și îngrijirii pacienților care suferă de COVID-19 de lungă durată și alte boli cronice.

Manualul a fost elaborat de Centrul Cohen pentru Recuperare din Boli Cronice Complexe și se adresează medicilor din întreaga lume. Scopul manualului este de a oferi o informații îmbunătățite despre procesul de îngrijire a pacieților cu COVID de lungă durată, boala Lyme sau sindromul de oboseală cronică.

„Peste 400 de milioane de oameni din întreaga lume au fost diagnosticați cu COVID de lungă durată, de exemplu. Clinica noastră poate trata doar 700 de noi cazuri de pacienți pe an, deci este o mare discrepanță aici. Realizarea acestui manual reprezintă o cale pentru noi de a continua să implementăm standarde optime pentru îngrijirea bolnavilor și de asemenea vine în sprijinul medicilor ca instrument în diagnosticarea eficientă a bolilor” susține Davin Putrino, directorul Centrului Cohen, potrivit unui comunicat de presă.

Acest manual a fost revizuit de experți din Statele Unite ale Americii și este disponibil gratuit pe internet.