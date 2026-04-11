Paștele este o sărbătoare a bucuriei și a meselor împărțite cu cei dragi. Chiar dacă tradițiile culinare sunt adesea bogate, există tot mai multe opțiuni vegane care pot transforma masa de Paște într-una echilibrată, ușoară și plină de nutrienți. Alegând ingrediente de origine vegetală, poți crea preparate gustoase, dar și benefice pentru organism.

Ouăle vegetale – alternative creative și sănătoase

🟩 În locul ouălor clasice, poți opta pentru variante vegetale realizate din tofu sau chiar avocado, decorate în stil festiv. Aceste alternative sunt mai ușor de digerat și pot aduce grăsimi sănătoase și proteine vegetale în alimentație.

Drob vegan – bogat în proteine și fibre

🟩 Drobul poate fi reinterpretat într-o variantă vegană folosind ingrediente precum lintea, năutul sau ciupercile. Combinate cu verdețuri precum pătrunjelul, mărarul și spanacul, aceste preparate devin sățioase și nutritive, fără a încărca organismul.

Salate de primăvară – prospețime și vitalitate

🟩 Legumele proaspete de sezon, cum ar fi salata verde, ridichile, ceapa verde și castraveții, sunt esențiale pentru o masă vegană echilibrată. Acestea oferă fibre, vitamine și antioxidanți, contribuind la o digestie ușoară și la un plus de energie.

Preparatele din leguminoase – baza mesei vegane

🟩 Năutul, lintea și fasolea pot fi transformate în preparate delicioase precum humus, chifteluțe vegetale sau pateuri. Sunt surse excelente de proteine vegetale și ajută la menținerea senzației de sațietate pentru mai mult timp.

Legumele la cuptor – simple și pline de gust

🟩 Legumele coapte, precum morcovii, cartofii dulci, dovleceii sau ardeii, pot deveni vedetele mesei de Paște. Gătite cu ierburi aromatice și puțin ulei de măsline, acestea sunt ușor de digerat și extrem de savuroase.

Deserturi vegane – dulciuri fără compromisuri

🟩 Deserturile pot fi pregătite fără ingrediente de origine animală, folosind lapte vegetal, nuci, curmale sau cacao. Aceste variante sunt mai ușoare și pot reduce aportul de zahăr rafinat, păstrând în același timp gustul delicios.

Hidratarea și echilibrul – cheia unei mese reușite

🟩 Consumul de apă, ceaiuri din plante sau limonadă naturală completează perfect o masă vegană. Evitarea exceselor și alegerea porțiilor echilibrate ajută organismul să se simtă bine pe tot parcursul zilei.

Sursă FOTO: www.riverford.co.uk.