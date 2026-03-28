Masă rotundă pe tema adicțiilor, la Palatul Cotroceni. Evenimentul, organizat cu sprijinul Mirabelei Grădinaru

În cadrul proiectului „România în Lumină”, Palatul Cotroceni va găzdui săptămâna viitoare o masă rotundă pe tema adicțiilor. Evenimentul este organizat prin implicarea Mirabelei Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan.

„Administraţia Prezidenţială va găzdui o nouă ediţie a proiectului «”România în Lumină», care va avea ca temă «Adicţiile la copii şi adolescenţi». Evenimentul este organizat cu implicarea doamnei Mirabela Grădinaru, în parteneriat cu Asociaţia Zi de Bine, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului” potrivit unui comunicat de presă al Administrației Prezidențiale.

Potrivit documentului citat, evenimentul se va desfăşura sub forma unei mese rotunde, care va avea loc marţi, 31 martie 2026, începând de la ora 11.00, la Palatul Cotroceni, în Sala Unirii.

”Prin iniţierea acestui demers, Administraţia Prezidenţială urmăreşte identificarea unor soluţii pe termen lung şi implementarea unor programe dedicate prevenirii adicţiilor în rândul copiilor şi tinerilor din România”, a mai transmis sursa citată.