Măsuri urgente la Spitalul„Sfânta Maria” Iași. Ce a dispus noul manager?

 Managerul interimar al Spitalului „Sfânta Maria” din Iași, medicul Veronica Leonte, a dispus mai multe măsuri privind activitatea medicală a secției ATI, acolo unde 7 copii au murit din cauza infecțiilor noscomiale.

Astfel, au fost dispuse înlocuire din funcție a asistentei-șefe ATI, precum și preluarea atribuțiilor de medic-șef al ATI. Totodată s-a solicitat implementarea măsurilor și recomandărilor incluse în Raportul Preliminar al Ministerului Sănătății.

„ Am dispus implementarea măsurilor și recomandărilor incluse în Raportul Preliminar al Corpului de Control al MS. Totodată, se așteaptă Raportul final al Corpului de Control al Ministerului Sănătății, în baza căruia vor fi implementate măsuri suplimentare. Au fost deja demarate măsuri urgente pentru remedierea deficiențelor și creșterea siguranței pacienților: Actualizarea tuturor protocoalelor de igienă, sterilizare, curățenie, manipulare de materiale sterile și echipare a personalului; instruirea repetată și regulată a personalului medical și auxiliar privind igiena mâinilor, echiparea corectă și manipularea materialelor sterile; monitorizarea permanentă a stocurilor de dezinfectanți, echipamente de protecție și materiale sterile, pentru a asigura calitatea și valabilitatea acestora” potrivit unui comunicat de presă al unității medicale, semnat de actuala conducere.

Totodată, a fost dispusă și efectuarea unui control de monitorizare continuă privind supravegherea microbiologică internă cu prelevări regulate de probă din apă, are și de pe suprafețe.

