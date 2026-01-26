Măsurile de austeritate lasă donatorii de sânge fără reducerea pentru impozitul pe clădri

Prin măsurile de austeritate impuse de Guvernul României au fost eliminate multe reduceri aplicate la plata taxelor și impozitelor. Printre persoanele care beneficiau de aceste reducerii se numărau și donatorii de sânge.

De la 1 ianuarie, consiile locale care au aprobat hotărâri prin care le acordau reduceri la plata impozitelor și taxelor persoanelor care făceau dovada a trei donări de sânge consecutive pe parcursul unui an au fost nevoie să elimine aceste beneficii.

„Persoanele care fac dovada a cel putin trei donãri de sânge în cursul unui an calendaristic, realizate în conformitate cu prevederile legale privind organizarea activitãtii de transfuzie sanguinã, donarea de sânge si componente sanguine de origine umanã, precum si asigurarea calitãtii si securitãtii sanitare, în vederea utilizãrii lor terapeutice, nu mai beneficiazã de reducerea impozitului pentru clãdirea utilizatã ca domiciliu si pe terenul aferent acesteia” potrivit acului normativ prin care s-a dispus eliminarea beneficiului.

Marea problemă o reprezintă însă adresabilitatea tot mai scăzută pe care o înregistrează în prezent centrele de transfuzie sanguină.