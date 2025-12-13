Măsurile dispuse de Ministerul Sănătății la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, vineri seară, că au fost sistate internările Spitalul Clinic de Urgenţǎ pentru Copii “Sf. Maria” din Iaşi şi că vor fi preluate doar urgenţele, dar că nu se pune problema transferului pacienţilor către alte spitale. Apa din spital nu este folosită în acest moment, fiind scoşi peste 14.000 de litri de apă din rezervele statului pentru pacienţi şi personalul medical.

Acesta a precizat că, nn cursul nopţii, a dispus DSP Iaşi recoltarea de noi probe de apă potabilă pentru analize microbiologice şi fizico-chimice din mai multe puncte ale unităţii sanitare (ATI, bloc operator, UPU, secţii medicale, punct termic), precum şi recoltarea de probe microbiologice de pe suprafeţe şi tegumente, atât de la pacienţi, cât şi de la personalul medical.

Rezultatele sunt în curs de procesare şi vor fundamenta deciziile ulterioare.

Rogobete a detaliat măsurile dispuse în acest moment:

• Sistarea internărilor şi a intervenţiilor chirurgicale programate, precum şi limitarea temporară a activităţii medicale, până la confirmarea de către DSP a obţinerii unor rezultate conforme din punct de vedere microbiologic şi chimic;

• Redirecţionarea cazurilor critice din UPU către alte unităţi sanitare, pentru asigurarea continuităţii actului medical în condiţii de maximă siguranţă;

• Aplicarea de urgenţă a unor măsuri suplimentare de dezinfecţie cu substanţe clorigene, urmate de monitorizare şi control microbiologic strict.

”Totodată, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) a decis scoaterea din Rezerva de Stat a unei cantităţi de 14.500 de litri de apă potabilă îmbuteliată, destinată pacienţilor, aparţinătorilor şi personalului medical, pentru a asigura continuitatea activităţii în condiţii de siguranţă, până la remedierea completă a situaţiei. A fost dispusă, de asemenea, sistarea consumului apei din reţeaua internă a spitalului, până la obţinerea unor rezultate conforme.

Am verificat personal situaţia la faţa locului, iar în cazul în care se va impune transferul unui număr mai mare de pacienţi de la Spitalul „Sf. Maria” către Bucureşti, suntem pregătiţi să facem acest lucru imediat”, a mai transmis ministrul.