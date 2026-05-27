Medic anestezist, prin în flagrant în timp ce-și injecta morfină

Medicul a este acuzat acum că sustrăgea morfină și fentanyl din farmacia unității medicale în care lucra. Este vorba despre un spital din Vatra Dornei.

„Din probele administrate a reieşit că persoana, în vârstă de 39 de ani, în intervalul cuprins între iunie 2025 şi 24 aprilie 2026 , dată la care a fost depistată în flagrant delict, la diferite perioade de timp, profitând de calitatea sa de medic anestezist, în realizarea actelor medicale pe care le-ar fi prestat în cadrul unei unităţi medicale, din municipiul Vatra-Dornei, şi-ar fi însuşit din farmacia spitalului substanţe cu regim special (Fentanyl, Morfina şi Petidina). Ulterior, aceasta ar fi consumat drogurile de mare risc, prin injectare, inclusiv în incinta unităţii medicale şi în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu (intervenţii chirurgicale)”, potrivit autorităților judiciare.

Medicul părăsea sala de operație în mod complet nejustificat, deși pacienții se aflau încă pe masa de chirurgie. Acesta mergea direct la grupul sanitar al spitalului pentru a-și administra dozele prin injectare.

Momentul culminant al investigației a avut loc în dimineața zilei de 24 aprilie, când polițiștii au descins în spital. Medicul a fost oprit chiar după ce consumase o parte din substanțele luate ilegal.